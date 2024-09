Drama na otroškem igrišču v Piranu: 50-letnica s psom je nasilno podivjala

V četrtek dopoldne je na otroško igrišče v Piranu prišla ženska s psom. Ena od domačink jo je opozorila, naj se umakne, in ker tega ni upoštevala, jo je poskušala fotografirati s telefonom, je navedeno v policijskem poročilu.

Ženska s psom je drugi ženski iz rok iztrgala telefon, ga vrgla na tla in razbila, hkrati pa tudi lažje poškodovala.

Policisti so na kraju dejanja izdali globo 50-letni ženski s psom. Prejela bo kazensko ovadbo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari in povzročitev lažje telesne poškodbe. Policisti so ji izdali tudi plačilni nalog, ker ji je poteklo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji – je državljanka Švedske – ter plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.