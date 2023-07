Drama na mostu čez Kolpo: ena oseba padla čez ograjo v reko, druga poškodovana obležala

Ob 18.21 je na mostu čez Kolpo v bližini državne meje v občini Kostel osebno vozilo zbilo osebi. Ena oseba je padla čez ograjo v reko, druga pa je poškodovana obležala na mostu, navajajo na upravi za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Kočevje, Vas – Fara so osebo rešili iz reke in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Kočevje in Delnice so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljani v nadaljnjo oskrbo.