Drama na črnomeljski šoli, osnovnošolce mirila policija

Črnomeljski policisti bodo uvedli tri postopke o prekršku zoper javni red in mir za osnovnošolce, ki so se zjutraj sporekli na OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. Novomeška policijska uprava poroča, da so uslužbenci šole reagirali hitro in pomirili situacijo ter o tem obvestili policijo in starše. O dogodku so seznanili tudi center za socialno delo.