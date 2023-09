Dragana (64) umorili v domači delavnici, sosedje pravijo, da ni bil konflikten (FOTO)

Nekaj kilometrov vzhodno od mariborskega mestnega vrveža so dupleški griči, prek katerih se pride do Slovenskih goric. Tam, kjer sicer vladata mir in spokoj, pa se je od petkovega popoldneva razširila slaba novica: »Na PU Maribor preiskujemo smrt moškega z območja Zgornjega Dupleka, o kateri smo bili obveščeni danes okrog 14.30,« je v petek zvečer javnosti sporočila Anita Kovačič Čelofiga z mariborske policijske uprave.

V četrtkovem večeru se je pozdravil z bližnjim sosedom, v petek so ga našli mrtvega. FOTO: Tomica Šuljić

Nasilna smrt

Predstavnica za odnose z javnostmi je že v petek sporočila, da sta na kraju dogodka prisotna dežurna državna tožilka in dežurni preiskovalni sodnik, kajti: »Ugotovljeno je bilo, da je 64-letni moški, slovenski državljan, umrl najverjetneje nasilne smrti,« je še sporočila Kovačič Čelofigova. Odrejena je bila izvedba sodne obdukcije nesrečnega pokojnika – v svoji hiši je preminil 64-letni Dragan Graovac, ki je imel na hiši še vedno pritrjeno tablo svojega nekdanjega podjetja Granis Mont, katerega sedež je bil na njegovem domačem naslovu. Po pričanjih je bila v hiši, do katere je dostop preprečeval policijski trak, tudi delavnica, v kateri naj bi umrl.

Bili smo sosedje, pomagali smo si, če je kdo kaj rabil, jaz njemu ali on meni.

Graovac je podjetje ustanovil leta 2007, ukvarjal pa se je s proizvodnjo kovinskih konstrukcij in njihovih delov: »Strokovna usposobljenost z državnim certifikatom mojstra, dolgoletne izkušnje s prefinjenimi nerjavečimi materiali in predvsem neskončna ljubezen do dela. Vse našteto se zrcali v estetsko dovršenih izdelkih mojstra Graovca,« je pred leti predstavljal svoje znanje.

»Te ograje je delal, to je on naredil,« nam ograjo pred svojo hišo pokaže eden bližnjih sosedov, ki je bil nemara prav zaradi skrivnostne in javnosti še nepojasnjene sosedove smrti sila redkobeseden: »Katastrofa, tragedija,« je zamrmral in ponovno zagnal električne škarje in nadaljeval rezanje žive meje.

Kriminalisti so čez vikend intenzivno preiskovali prizorišče zločina. FOTO: Tomica Šuljić

Eden izmed sosedov pa nam je povedal, da je še v četrtkovem večeru videl Graovca: »Zvečer ob sedmih je prišel domov, tako da smo se videli, se pozdravili. Ne morem verjeti, no, da se to dogaja,« pravi možakar: »Bili smo sosedje, pomagali smo si, če je kdo kaj rabil, jaz njemu ali on meni. Nismo se toliko družili, drugače je bil v redu ded,« ga opiše. Graovac je v Zgornjem Dupleku živel dlje časa, krajani imajo zanj lepe besede: »Mi nismo imeli stikov, ampak kolikor sem slišala, nobenih problemov,« pravi še ena izmed sosed.

Policija napoveduje, da bo več informacij posredovala v prihodnjih dneh. FOTO: Ljubo Vukelič

64 let je imel pokojni.

Forenziki iskali sledi

Graovac je v svoji hiši po izpovedih krajanov zadnje čase živel sam in nemara tudi bolj zase: iz njegovih objav na družbenih omrežjih pa je razvidno, da je bil ljubitelj težkih motorjev BMW – z njimi se je pogosto odpravil po Sloveniji in zunaj meja, od koder je rad objavil popotniške vtise in postanke. A iz njegovih motorističnih oblačil ni razvidno, da bi pripadal kakšnemu motorističnemu klubu ali skupini. Prav tako pa ga sogovorci opisujejo kot precej nekonfliktnega. Je bil motiv torej denar?

Kaj natančno se je dogajalo v Zgornjem Dupleku, ostaja skrivnost. FOTO: Mojca Marot

Ker je domovanje žrtve zgolj 10 metrov od ceste, se je storilec lahko hitro izgubil v več možnih smereh bega po zločinu. Policijski forenziki in kriminalisti so v soboto še vedno preučevali prizorišče ter iskali morebitne sledi ali dokaze. Glede na oboje bodo nemara dognali, ali je Graovac poznal svojega krvnika in mu sam odprl vrata v svoje domovanje ali pa mu je življenje vzel neznanec, ki ga ni pričakoval.

Policija sicer v primeru skrivnostne, nasilne smrti še ni razkrila vseh podrobnosti – kot tudi ne podatka, ali so Draganovega krvnika že našli in prijeli. »Kriminalistična preiskava je v polnem teku, več informacij bomo posredovali v prihodnjih dneh,« so sporočili s policije.