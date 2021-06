Draga odprava napake

Moški se je predstavil kot tehnična pomoč računalniškega podjetja.

Porast prevar

Policija svari, da bodite pozorni na klice iz tujine. FOTO: Voranc Vogel

Kriminalistom so prijavili goljufijo z lažnim klicem računalniškega podjetja za tehnično podporo. Moški se je oškodovanki po telefonu namreč predstavil kot tehnična pomoč in ponudil odpravo neobstoječe napake na računalniku.»Za storitev je oškodovanka spletnemu goljufu en del nakazala na račun v tujini, drugi del pa na spletni račun za kriptovalute, na čakanju pa je bila še transakcija v vrednosti kar 10.000 evrov. Policisti so ji takoj svetovali, naj prekliče bančno kartico, zavaruje račune in izvede preklic naročenih transakcij pri banki,« je povedal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.Kot je dodal, gre za klasično spletno goljufijo: »Če vas pokličejo po telefonu in se predstavijo kot tehnična pomoč ter vas pod pretvezo okužbe računalnika poskušajo prepričati, da na računalniku zaženete neke ukaze, jih ne upoštevajte. Tak klic enostavno prekinite. Goljufi običajno govorijo v polomljeni angleščini,« je dodal.V policiji sicer zaznavajo porast poskusov tovrstnih goljufij s telefonskimi klici lažne (Microsoftove) tehnične podpore.»Uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni tako pri prejetih klicih s tujih omrežnih skupin kot tudi s slovenskih telefonskih številk, saj storilci za izvajanje opisane prevare tudi potvarjajo telefonske številke. Uporabniki naj bodo pozorni na vse klice tako imenovane tehnične podpore, torej tudi če klic prejmejo iz lokalnih omrežnih skupin,« še pojasnjujejo. V teh primerih pogovor nemudoma prekinite, seveda pa velja predvsem, da klicatelju nikar ne omogočite dostopa do računalnikov ter jim ne sporočate osebnih podatkov, uporabniških imen, gesel, PIN-kod ali številk kartic. Takšnih podatkov nikoli ne posredujte ne po elektronski pošti ne po telefonu.