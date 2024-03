Domačina sta se sprla zaradi traktorja

V Jagodju sta se na sobotni popoldan sprla domačina. 43-letnik je najprej 67-letnika udaril, ta se je zatem želel odpeljati s traktorjem, vendar ni mogel, saj mu je 43-letnik zaprl pot.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 154 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 422 klicev. Obravnavali so 31 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 3 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma in 8 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 17 primerih. V zadnjem vikendu so obravnavali 34 nezakonitih prehodov državne meje.