Dolga noč za 32 stanovalcev: v požaru povsem uničeno stanovanje

Ob 1.28 je v Ulici Arnolda Tovornika v Mariboru gorelo v stanovanju v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje so s pomočjo avto lestve rešili poškodovanega stanovalca in odredili umik iz bloka za 32 stanovalcev, dokler požara niso v celoti pogasili in objekta prezračili.

Reševalci NMP Maribor so poškodovanega stanovalca prepeljali v UKC Maribor.

Stanovanje je uničeno in neprimerno za bivanje.

O dogodku je bila obveščena CZ Maribor, ki bo po potrebi poskrbela za namestitev stanovalca.