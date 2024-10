Doktor kemije na sodišču: je naročil likvidacijo sodelavca Janeza Pavca?

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je za ponedeljek napovedana razglasitev sodbe libanonskemu znanstveniku Michelu Stephanu, doktorju kemije. Obtožnica Stephana bremeni napeljevanja k umoru, kar sicer ni prva tovrstna obtožnica zoper njega.

Leta 2017 so ga namreč priprli zaradi napeljevanja Iračana Alija H. R. R. k umoru Janeza Plavca, enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu, kjer je bil nekaj časa zaposlen Stephan. Zaradi napeljevanja je bil obsojen na osemletno zaporno kazen, ki jo bo prestal oktobra prihodnje leto.

Ključna priča, ki je takrat pripeljala do obsodbe, je bil Iračan. Tega je Stephan napeljeval k umoru Plavca, a ga je Iračan na koncu prijavil policiji. Zato naj bi Stephan, že ko je v priporu čakal na sodbo v zadevi Plavec, načrtoval tudi umor Iračana.

Kot navaja obtožnica, naj bi enega od sopripornikov nagovarjal, naj mu zunaj priskrbi koga, ki bi likvidiral Iračana, pri čemer pa je sopripornik njegov domnevni načrt razkril policiji. Enako naj bi storil drugi sopripornik, ki naj bi prav tako vedel za Stephanov načrt.

Tožilstvo je za Stephana predlagalo kazen 17 let zapora in izrek ukrepa izgona tujca za obdobje petih let po prestani zaporni kazni, zagovornik pa oprostilno sodbo. Stephan je v zaključnih besedah zanikal vse obtožbe in jih označil za izmišljene.