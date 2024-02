Dilerki je CSD odvzel otroka

Žalostna zgodba o hudem malomarnem ravnanju z otrokom, gre celo za otroka s posebnimi potrebami, prihaja s Celjskega. Tamkajšnji policisti so se namreč, ker jim je prišlo na uho, da se 47-letnica ukvarja s preprodajo prepovedanih drog, oglasili pri njej doma in zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi pri njej opravili hišno preiskavo.

Zdaj v varnem okolju

»Pri hišni preiskavi stanovanja smo zasegli manjšo količino prepovedanih drog. Našli smo tudi več uporabljenih igel za vbrizgavanje prepovedanih drog, ki so bile na dosegu otroka, ta bi se lahko z njimi poškodoval. Osumljena in otrok sta živela v neprimernem, neogrevanem, zanemarjenem prostoru, neprimernem za bivanje otroka s posebnimi potrebami,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica.

Pri hišni preiskavi so našli še pasjega mladička, ki ni imel ustreznih listin in ni bil primerno negovan.

Zaradi nevzdržnih življenjskih razmer, v katerih je bival otrok, so policisti obvestili tudi Center za socialno delo Celje. Predstavniki CSD so ga začasno odvzeli in namestili v varno okolje.

Pri hišni preiskavi pa so v stanovanju našli še pasjega mladička, ki ni imel ustreznih listin in ni bil primerno negovan, zaradi česar sta prišla zaposlena pri Upravi RS za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter psa začasno odvzela in ga namestila v karanteno.

»Osumljeno 47-letnico bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi in zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Zoper njo bomo uvedli tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil zakona o zaščiti živali,« smo še izvedeli.