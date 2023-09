Delal na strehi, pa se huje poškodoval z motorno žago

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi delovni nesreči. Ob 16.27 se je v naselju Rakitnica občan pri delu na strehi huje poškodoval z motorno žago. Gasilci PGD Ribnica in Rakitnica so osebo oskrbeli ter jo s tehničnim posegom prenesli s strehe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ribnica so poškodovanca prepeljali do Dolenjevaškega polja, kjer so ga predali ekipi HNMP, katera ga je s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.