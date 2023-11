Črni petek: huda nesreča v Lukovici jih je zavila v črnino

V petek ob 19.09 je na regionalni cesti v Podmilj–Trojane, občina Lukovica, osebno vozilo trčilo v pešca. Gasilci CZR Domžale, PGD Blagovica in Trojane so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji in reševalcem NMP, a so bile poškodbe za pešca prehude in je umrl, poroča uprava za zaščito in reševanje.