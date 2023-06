Covid zloraba, da te kap: policija razkrila dogajanje v Novem mestu, osumljencev kar 179

Sektor kriminalistične policije PU Novo mesto je zaključil obsežno kriminalistično preiskavo, povezano z zlorabami pri izvajanju hitrega antigenskega testiranja na covid-19 v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta.

V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da so bila kazniva dejanja storjena od marca 2021 do januarja 2022, ko so se izvajali covidni ukrepi za preprečevanje širjenja te bolezni. »Kaznivih dejanj so utemeljeno osumljene tri zaposlene osebe v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta, kjer so kot koncesionarji izvajali hitro antigensko testiranje na covid-19. Osumljenih je bilo tudi 176 oseb, ki so bile v 662 primerih pridobitniki covidnih potrdil in s tem osebe, ki jim je bilo brez izvedenega testiranja na covid-19 omogočeno izpolnjevanje PCT-pogoja glede na takratno veljavno zakonodajo,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Za dokazovanje kaznivih dejanj so bila v predkazenskem postopku izvedena številna nujna preiskovalna dejanja po izdanih odredbah pristojnega sodišča, na podlagi katerih so bili pridobljeni dokazi za utemeljitev suma storitve navedenih kaznivih dejanj.

Na pristojno Okrožno državno tožilstvo so bile podane kazenske ovadbe za skupno 414 kaznivih dejanj:

od tega 106 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic po prvem odstavku 257. KZ-1B,

106 kaznivih dejanj ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva po prvem odstavku 259. člena KZ-1B,

176 kaznivih dejanj ponarejanje listin po tretjem odstavku 251. člena KZ-1B ter skupno

26 koruptivnih kaznivih dejanj od tega 3 kazniva dejanja jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1, 9 kaznivih dejanj dajanja podkupnine po prvem odstavku 262. člena KZ-1, 10 kaznivih dejanj dajanje daril za nezakonito posredovanje po prvem odstavku 264. člena KZ-1 in 4 kazniva dejanja sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po prvem odstavku 263. člena KZ-1.

Z obračunom neizvedenih hitrih antigenskih testiranj je bil proračun Slovenije oškodovan za okoli 5200 evrov, pišejo v policijskem poročilu. S PU Novo mesto še dodajajo: »V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin,« so jasni policisti. Sicer pa se praviloma korupcijska kazniva dejanja izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, zato pozivajo vse, da v primeru razpolaganj s tovrstnimi informacijami to prijavijo policiji.