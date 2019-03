VIDEO: Pojavil se je posnetek: tako je bilo ponoči na kraju tragične nesreče

Imate informacije za nas? Pošljite nam jih prek spodnjega obrazca.

LJUBLJANA – V petek zgodaj zjutraj se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila huda nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot smo že poročali, je 33-letnik vozil iz smeri središča mesta proti obvoznici, ko je v križišču z Vilharjevo cesto prevozil rdečo luč in trčil v pešca, ki sta prečkala vozišče ( kdo sta pokojnika, preberite na povezavi ). Voznik osebnega avtomobila je po nesreči trčil še v drog javne razsvetljave, ki ga je podrl, in odpeljal s kraja. A njegov beg ni dolgo trajal. Policisti so ga po povzročitvi tragične nesreče uspešno izsledili. V poročilu so zapisali, da je bil pijan, pri njem pa so našli še praškasto snov.Bralec, ki se je na usodno noč po nesreči peljal mimo, nam je posredoval posnetek z Dunajske ceste. Tam je bilo polno policijskih vozil, modre rotacijske lučke so se bleščale, območje je bilo zaščiteno s trakom. Fotografije dan po nesreči smo objavili v članku na povezavi . Z njih je videti, da se policijske oznake po cesti raztezajo kakšnih 150 metrov od prehoda za pešce, kjer se je trčenje zgodilo.