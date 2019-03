Strašna nesreča v gozdu: na prijatelja padla veja, nezavestna sta obležala

GORIŠNICA – Policisti PP Gorišnica so preverjali govorice, ali se je v nedeljo v gozdu v Turškem Vrhu res zgodila nesreča pri delu, v kateri se je ena oseba hudo telesno poškodovala. O njej namreč niso bili obveščeni.



Po pregledu informacij so ugotovili, da sta v nedeljo v gozdu 43-letni lastnik gozda in njegov 44-letni prijatelj sekala drevesa. Okoli 13.20 sta podrla večji hrast. Ko sta začela sekati veje, sta nanju padla dva odlomljena vrhova drugih dreves. Na mlajšega je padel vrh premera 15 cm, na starejšega pa odlomljen vrh premera 18 cm. Oba sta obležala nezavestna. Čez čas se je starejši ozavestil in nato nudil pomoč mlajšemu.



Mlajšega, ki se je v nesreči hudo poškodoval, so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer se borijo za njegovo življenje. Poškodbe starejšega so lažje.