GRADIŠKE LAZE – V soboto ob 21.56 sta v naselju Gradiške Laze v občini Šmartno pri Litiji trčili dve vozili. Gasilci PGD Litija in PGD Kostrevnica so odklopili akumulatorja in eno poškodovano osebo oskrbeli. Prevzeli so jo reševalci ZD Litija. Gasilci so kraj nesreče razsvetlili zaradi preiskave, poroča uprava za zaščito in reševanje.