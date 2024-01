Primož Janez Mihevc je bil očitno prepričan, da lahko zaradi svoje bipolarne motnje počne, kar se mu zljubi, in da ne more pristati v ječi. Po neumnostih, ki jih je zagrešil lani, je bil celo tako prepričan o svoji neprištevnosti, da je na spletu objavil besede, namenjene očetu. »Kam sedet, na Dob me bojo dal, oče, misliš, da me bojo dal, mene sam na psihiatrijo lahk' dajo, na tablete močne, take, k' mi jih psihiatr predpiše.« A če so ga psihiatri v nekaterih njegovih prejšnjih protizakonitih dogodivščinah res razglašali za neprištevnega, v zadnji zgodbi dr. Mateja Kravosa ni prelisičil. Mihe...