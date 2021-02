Danes ob 10.35 so v naselju Marinčki, občina Velike Lašče, gasilci PGD Rob nudili pomoč reševalcem ljubljanske nujne medicinske pomoči pri prenosu obolele osebe, ki je vso noč ležala v gozdu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Osebo so nesli okoli 300 metrov do reševalnega vozila.



Aktivirani so bili tudi reševalci GRS Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: