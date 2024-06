Čelno treščil v drevo, 37-letnik pa peljal v napačno smer

V Sloveniji se je v treh dneh zgodilo 418 prometnih nesreč, v katerih je en udeleženec umrl, 7 se jih je hudo ranilo, 67 lažje, v 359 nesrečah pa je nastala materialna škoda. Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so čez vikend 34 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali dva. Smrtna nesreča se je zgodila v soboto ob 4.55 na regionalni cesti nad Črnim Kalom. Policisti so ugotovili, da je 48-letni nemški državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji vozil iz Petrinj proti Črnemu Kalu. V levem ovinku je zapeljal desno prek parkirišča in čelno treščil v obcestno dre...