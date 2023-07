Čelno trčenje na Šmartinski cesti: naredili odprtino, da so prišli do poškodovane osebe

Danes zjutraj sta na Šmartinski cesti v Ljubljani čelno trčili osebni vozili.

Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom naredili odprtino za iznos in iz vozila prenesli poškodovano osebo v reševalno vozilo, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Poškodovano osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.