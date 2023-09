Če ste ostali brez kolesa, pridite na policijsko postajo

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so v četrtek bila v Murski Soboti najdena tri moška kolesa, in sicer znamk: Rog, Nakamura in Fiji.

»Če kdo kolo pogreša, naj se oglasi na Policijski postaji Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11 Murska Sobota, ali pokliče na številko 113,« so sporočili s PU Murska Sobota.

Ukradeno kolo FOTO: Pu Murska Sobota

