Brez takojšnje pomoči policistov bi umrl

Novogoriški policisti so javnost obvestili o poskusu uboja, ki se je na njihovem območju zgodil septembra. Enajstega oktobra so po naših informacijah kot osumljenca prijeli starega znanca Danijela Maksimovića, zdaj je v priporu. V njem je sicer bil že po tem, ko so ga marca letos do zob oboroženi in zamaskirani uniformiranci v pravi filmski akciji aretirali pri šempetrski bolnišnici, a se je po nekaj mesecih znašel na prostosti.

Z ostrim predmetom nad gosta

»Policisti so bili 17. septembra ob 3.13 obveščeni o kaznivem dejanju poskusa uboja v enem od gostinskih lokalov na Goriškem, kjer sta se sprla gosta. V nadaljevanju je takrat še neznani moški z nevarnim ostrim predmetom napadel drugega gosta in ga huje poškodoval«, so sporočili iz PU Nova Gorica in nadaljevali, da so na kraju dejanja našli hudo ranjenega moškega, ki je bil v smrtni nevarnosti.

Do prihoda reševalcev so mu nudili prvo pomoč. »Brez takojšnje pomoči oziroma pravočasnega ter odločnega ukrepanja policistov PP Nova Gorica bi bile posledice lahko tudi usodne,« smo še izvedeli. Storilec je ušel, a so ga 11. oktobra izsledili, zanj spisali kazensko ovadbo, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Marca je bil torej 40-letni Ljubljančan, ki se je pred nekaj leti preselil na Goriško ter naj bi bil na obeh straneh meje strah in trepet preprodajalcev in odjemalcev droge pa tudi drugih, že aretiran.

Tedaj so iz PU Nova Gorica na naša poizvedovanja odgovorili: »Policisti in kriminalisti so 2. marca na območju Šempetra pri Gorici odvzeli prostost 40-letnemu moškemu, stalno bivajočemu na območju Policijske uprave Ljubljana.« Sumili naj bi ga storitve več kaznivih dejanj z elementi nasilja, ki so bila izvršena na Goriškem. »S kazensko ovadbo je bil izročen preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta je po opravljenem zaslišanju zoper njega odredil pripor.«

11. oktobra so ga prijeli, zdaj je v priporu.

»Potrdimo lahko, da je bil s kazensko ovadbo na okrožno sodišče v Novi Gorici priveden osumljenec, zoper katerega je tožilstvo že vložilo zahtevo za preiskavo zaradi izsiljevanja,« pa je tedaj pojasnil predsednik novogoriškega sodišča Goran Klavora. Po nekaterih informacijah naj bi bil osumljen tudi dveh kaznivih dejanj napeljevanja k umoru. Tožilstvo je sicer zanj zahtevalo odreditev pripora iz vseh treh pripornih razlogov, to je ponovitvene nevarnosti, begosumnosti in vplivanja na priče. In ravno zaradi slednjega se je Maksimović znašel za rešetkami.

Vrhovno sodišče pa je pritrdilo njegovim odvetnikom, da vplivanja na priče ni bilo. Novogoriški sodniki so mu nato pripor odredili zaradi ponovitvene nevarnosti, vendar pa naj bi poleti preiskovalni sodnik sklenil, da ni utemeljenega suma, da je storil očitana mu dejanja. In Maksimović se je tako znašel na prostosti, oktobra pa se je torej zaradi septembrskega poskusa uboja znova znašel v preiskovalni ječi.

Danijel Maksimović se je sicer že večkrat pojavljal v črni kroniki. V Ljubljani je bil obsojen na dve leti zapora zaradi poskusa umora, ki ga je zagrešil leta 2005. Leta 2020 pa je bil tudi sam žrtev kaznivega dejanja. Pri novogoriškem Rio baru naj bi ga poskusila ubiti 26-letni Hrvat Riccardo Čizmić in njegov 44-letni oče Omer Ferari, slednji naj bi streljal nanj zato, ker naj bi izsiljeval njune prijatelje in znance. Tožilstvu pa jima poskusa uboja ni uspelo dokazati. Sin je bil lani oproščen obtožb, oče pa je bil zaradi grožnje obsojen na 11 mesecev zapora, kazen je odsedel že v priporu.