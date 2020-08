Brez dovoljenja za izredni prevoz

Novomeškim prometnim policistom je v noči na torek padla v oči skupina vozil, ki je opravljala izredni prevoz, in na Drnovem so opravili kontrolo. Prevoznik tovora izrednih dimenzij je bila pravna oseba iz Poljske.



»Poleg skupine vozil, katerih dolžina je znašala skoraj štirideset metrov, so pri prevozu sodelovala tri spremljevalna vozila,« je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Pri pregledu dokumentacije so ugotovili, da je prevoznik vožnjo začel na Šentilju in peljal prek Celja in Ljubljane do Drnovega, spremstvo pa se je izvajalo brez ustreznega dovoljenja za izredni prevoz.



»Prevoznik je namreč policiste poskušal zavesti in jim izročil dokumentacijo o že opravljenem izrednem prevozu z dne 30. 7. 2020. Zaradi kršitev so vozniku izdali plačilni nalog za tisoč evrov, pravni osebi iz Poljske pa plačilni nalog za tri tisoč evrov,« je pojasnila Drenikova. Skupino vozil so izključili iz prometa in jim odvzeli registrske tablice.