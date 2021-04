Božo Plut prisilno privedli na sojenje zaradi skrivanja koroške deklice

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so včeraj le dočakali Božo Plut, zastopnico Društva za zaščito pravic otrok in mater samohranilk Ostržek, ki jo je slovenska javnost spoznala pred desetimi leti, ko je izbruhnila zgodba o bitki med starši za skrbništvo nad tako imenovano koroško deklico. Plutova se vse od vložitve obtožnice leta 2014 sojenju, tudi zaradi zdravniških opravičil, uspešno izogiba. Nazadnje so jo na sodišču pričakovali 13. aprila, ko so poskušali njeno navzočnost zagotoviti s prisilno privedbo. A naj bi ji ponagajal še novi koronavirus. Ko so namreč litijski policisti potrkali na n...