Bolnišnica v Kranju odgovorna za hude dekličine okvare

Po okrožnem in višjem sodišču je tudi vrhovno sodišče potrdilo, da so težave, s katerimi se bodo morali zdaj devetletna deklica in njeni starši spopadati vse življenje, posledica strokovnih napak medicinskega osebja kranjske porodnišnice med porodom.

Ker je tako potrjeno, da so deklica in njeni starši upravičeni do odškodnine, kranjsko okrožno sodišče v posebnem postopku odloča o njeni višini. Za del odškodnine so stranke že sklenile poravnavo.

Medtem ko tožena bolnišnica in Zavarovalnica Triglav trdita, da so zdravniki, babice in drugo medicinsko osebje delali s skrbnostjo zdravstvenih strokovnjakov, dekličini starši vztrajajo, da so njene hude zdravstvene težave posledica grobih strokovnih napak medicinskega osebja med porodom aprila 2013. Ob rojstvu je namreč imela znake najtežje nevrološke okvare, in sicer težko obliko cerebralne paralize in najtežjo stopnjo epilepsije, sama ne zmore držati glave pokonci, ne more sama jesti in piti.

Sodba je šla skozi sito vrhovnega sodišča. FOTO: Uroš Hočevar

Če bi v porodnišnici ravnali v skladu s strokovnimi usmeritvami, bi pravočasno zaznali pomanjkanje kisika v maternici in porod dokončali s carskim rezom, deklici pa ne bi nastale možganske poškodbe, trdijo starši. V njenem imenu zahtevajo 600.000 evrov odškodnine, rento, odškodnino pa terjajo tudi za svoje duševne bolečine zaradi hude invalidnosti otroka; skupno 720.000 evrov.



Komisija zdravniške zbornice sicer ni ugotovila hujših napak, nasprotno pa je pravnomočno sklenilo sodišče v pravdnem postopku. Izvedenka za ginekologijo in porodništvo, ki ji je sodišče sledilo, je namreč ugotovila, da potek celotnega poroda ni bil ustrezen. Da zdravstveno osebje materi ni posvečalo zadostne pozornosti in ni storilo vsega, kar bi lahko, kar ponuja sodobna medicina in kar zahteva zdravniška stroka, je za okrožnim potrdilo tudi višje sodišče, ko je že februarja 2020 potrdilo prvostopenjsko sodbo.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je pravnomočno sodbo poskušala izpodbiti na vrhovnem sodišču, a je to njeno revizijo avgusta lani soglasno zavrnilo. Tožnikom je tudi po mnenju vrhovnih sodnikov z zadostno stopnjo uspelo izkazati, da je vzrok za možganske poškodbe deklice v pomanjkanju kisika med porodom.

Tožniki so z drugotoženo zavarovalnico sklenili delno sodno poravnavo, o preostalem tožbenem zahtevku pa še ni odločeno.

Okrožno sodišče tako lahko končno začne odločati o višini odškodnine. Ko smo na kranjsko okrožno sodišče pred dnevi povprašali, v kateri fazi je postopek, so nam pojasnili, da so tožniki z drugotoženo Zavarovalnico Triglav, d. d., sklenili delno sodno poravnavo, po kateri deklici pripada 162.000 evrov (kar predstavlja glavnico – delno odškodnino za nepremoženjsko škodo) ter 55.401 evro za zakonske zamudne obresti od 29. marca 2016 do 7. julija 2020, materi in očetu pa po 9000 evrov delne odškodnine za nepremoženjsko škodo za duševne bolečine zaradi posebno hude invalidnosti hčere in 3077 evrov za zakonske zamudne obresti.

»O preostalem tožbenem zahtevku še ni odločeno in je zadeva v fazi pridobivanja podatkov za odločitev o višini odškodnine,« so še dodali.

Narok v zadevi je bil razpisan za danes, a so ga nato preklicali »zaradi procesnih ovir za odločanje«, so pojasnili na sodišču.