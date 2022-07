Po skoraj mesecu dni iz Vanganela pri Kopru prihaja tragična novica. Komaj 23-letnega Blaža Ritošo so v nedeljo našli mrtvega. Vsaj vse okoliščine kažejo, da bi lahko bil on, je uradni odgovor koprskih policistov. Ob truplu sta bila po naših neuradnih informacijah njegovo nepoškodovano modro kolo in nahrbtnik, v njem pa dokumenti na Blaževo ime. Po naših podatkih je nanj naletela mladenka, stekla domov do svojega partnerja, ta pa je obvestil policijo. Truplo in predmeti so bili kakšnih pet minut hoda iz vasi, v gozdu med Vanganelom in Pomjanom. V Kopru so ga ujele nadzorne kamere. FOTO: Fac...