Bike pustil žive gniti, ker je bil pod stresom

»Priznam, a tega nisem naredil nalašč. Žal mi je, ampak do takšnega stanja je prišlo po spletu okoliščin. Bil sem izčrpan, izgorel, v stresu, imel sem psihične težave. Res se to ni zgodilo namenoma,« je po štirih obravnavah na zadnjem sojenju s priznanjem krivde presenetil 54-letni Alojz Rajnar s Krtine pri Veliki Loki in tako končal obsežen sodni postopek zoper sebe. Kmalu bosta minili dve leti od odvzema njegovih šestih bikov, ki so več mesecev hirali in trpeli v lastnih iztrebkih, stanje konja pa je bilo tako obupno, da so ga morali uspavati. »Resda je Alojz Rajnar doslej...