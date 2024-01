Bežal je pred italijanskimi varnostnimi organi v Slovenijo, kjer se je priključila še naša policija

Iz Policijske uprave Nova Gorica poročajo o čezmejnem policijskem zasledovanju, ki se je dogajalo na severnem Primorskem.

Kot so zapisali, so italijanski varnostni organi 1. januarja malo čez 23. uro na območju Policijske uprave Nova Gorica zasledovali voznika motornega kolesa, ki je bilo neregistrirano. Voznika so želeli ustaviti že na italijanski strani državne meje, a jim to ni uspelo, saj po poročanju policije ta ni upošteval njihovih znakov in je zapeljal v našo državo.

»V nadaljevanju vožnje po več naseljih v Goriških Brdih je motorist v križišču blizu ene od stanovanjskih hiš v naselju Vipolže izgubil nadzor nad vozilom in padel po vozišču. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da gre za 45–letnega voznika, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistrirano motorno kolo,« so zapisali v omenjeni policijski upravi.

Novogoriški policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven.