Avtomobil končal na strehi, ena oseba v bolnišnici

Ob 13.28 je med naseljema Lemerje in Zenkovci v občini Puconci zdrsnilo osebno vozilo s cestišča in se prevrnilo na streho. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Zanjo so poskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči.

Na kraju dogodka so bili tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so oskrbeli ponesrečeno osebo do prihoda reševalcev, vozilo postavili na kolesa in pomagali vlečni službi. Zaradi reševanja nesreče je bila omenjena cesta nekaj časa zaprta.