Avto zasegli, trojico pa pridržali

Policisti PP Gornja Radgona so v sredo med kontrolo cestnega prometa v Gornji Radgoni zaustavili voznika osebnega avtomobila volvo ljubljanskih registrskih številk.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo ponoči ukradeno na območju PP Kamnik.

Vozilo je bilo zaseženo, vozniku in dvema sopotnikoma pa odvzeta prostost. Dva osumljena imata bivališče na območju PU Ljubljana, eden pa ima začasnega na območju PU Murska Sobota.

Osebe so bile predane v nadaljnji postopek kriminalistom SKP PU Ljubljana, ki bodo zoper navedene podali kazensko ovadbo.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da so omenjene osebe v sredo v nočnem času na bencinskem servisu Grabonoš izvršile tudi tatvino goriva in različnih artikov, za kar bo podana kazenska ovadba, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.