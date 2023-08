Avto zagorel, v njem pa otroci

V ponedeljek kmalu po 15. uri so policiste obvestili, da je na cesti Log pod Mangartom - Predel (občina Bovec) zagorelo osebno vozilo.

»Ugotovljeno je bilo, da je 50-letni voznik avtodoma, državljan Belgije (v vozilu so bili še trije mlajši sopotniki – otroci in sopotnica), vozil po regionalni cesti iz Loga pod Mangartom proti prelazu Predel. Med vožnjo se je izpod pokrova omenjenega vozila začelo močno kaditi, zato je voznik takoj zatem ustavil in začel gasiti motor – agregat, ki je bil v plamenih. Požar so še pred prihodom gasilcev PGD Bovec pogasili prisotni, večja škoda ni nastala,« dogajanje opišejo v poročilu PU Nova Gorica.

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.