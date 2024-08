Avto, vozila ga je 22-letnica, po prevračanju obstal na travniku

Jeseniški policisti so danes nekaj pred pol eno uro zjutraj obravnavali prometno nesrečo na območju Rodin.

»22-letna voznica je z avtomobilom zapeljala desno na pločnik za pešce in najprej trčila v drog javne razsvetljave in ograjo, nato pa na drugi strani ceste še v prometni znak, ki označuje naselje. Avtomobil je po prevračanju obstal na travniku. Po podatkih s katerimi razpolagamo so bili trije potniki v avtomobilu lahko telesno poškodovani. Na kraju jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Na kraju so bili tudi gasilci,« sporočajo s PU Koper.

Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.