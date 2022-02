Avto v drevo, v nesreči poškodovane tri osebe

Danes ob 19.19 je v naselju Slivniško Pohorje v občini Hoče - Slivnica osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali in osvetlili kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

Reševalci NMP Maribor so tri poškodovane osebe prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.