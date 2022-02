Avto v drog javne razsvetljave, dve osebi ujeti v zveriženi pločevini

V torek ob 23.05 je v Portorožu, občina Piran, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drog javne razsvetljave. Tri osebe so se poškodovale.

Gasilci JZ GB Koper so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeni osebi.

Poškodovane so reševalci prepeljali v izolsko bolnišnico.

Delavci elektro podjetja so odklopili elektriko droga razsvetljave, delavci cestnega podjetja pa so počistili cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.