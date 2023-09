Avto končal v Savi Bohinjki

Blejski policisti so bili v petek okoli 13.45 obveščeni o avtomobilu v Savi Bohinjki. Po podatkih s katerimi policisti razpolagajo, je 45-letni voznik avtomobil parkiral na makadamskem parkirišču. A ko ga je zapustil, ni storil vsega, da se le to ne bi moglo samo premakniti, zato je samo zapeljalo po brežini in se ustavilo šele v strugi reke Save.

Iz vode so vozilo dvignili gasilci, policisti zoper 45-letnega vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.