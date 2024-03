Avstrijka iz Slovenije spodkopavala Avstrijo: je ena od vodilnih figur neobstoječe države Prusije

Vemo, da se v Sloveniji pred roko pravice skrivajo balkanski in italijanski kriminalci, delujejo ruski (in verjetno še kakšni) vohuni. Po aretaciji, ki jo je v sredo na območju Raven na Koroškem in na podlagi evropskega naloga za prijetje izvedla naša policija, pa je jasno, da se je kar nekaj mesecev pri nas skrivala tudi 67-letna državljanka Avstrije, ki spada med vodilne člane samooklicane Zvezne dežele Prusije (ZDP). Pred leti so nemški mediji prvič poročali o samooklicani svobodni državi Prusiji, ki so jo ustanovili Državljani rajha; ti se ne sklicujejo na zloglasni nacistični Tretji rajh...