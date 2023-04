»Nobena, niti desetletna kazen ne bi vrnila Dušana, tega se zavedam. A to ni pravica, človek, ki po nesreči pobegne in ki je tudi sam oče, a v treh letih ne pokaže prav nobenega obžalovanja in pripravljenosti, da bi se opravičil hčerama, bi moral v zapor. Enkrat smo se že naključno srečali na bazenu, in takrat sem ga vprašala, ali je Andrej, pa je odgovoril, da ne, da mu je ime Aleš, nato pa je izginil. In zdaj je dobil družbenokoristno delo ...« je včeraj sodbo Andreju Kobalu, ki je pred skoraj tremi leti v Medvodah povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, komentirala oškodovanka Božica M...