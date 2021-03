Andrej maminemu ljubimcu presekal hrbtenico (FOTO)

»On ni kriv, ne, on ni kriv,« je glasno zajokala Neža Vrščaj, mama Andreja Vrščaja, potem ko je slišala, da je veliki senat celjskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Marjana Topolovec Dolinšek, njenega sina spoznal za krivega umora in povzročitve hude telesne poškodbe ter ga obsodil na enotno zaporno kazen 23 let in pet mesecev zapora. Od tega je bil samo za umor Vinka Pekliča na zahrbten način obsojen na 23 let, za povzročitev hude telesne poškodbe svoji mami Neži, ki jo je med prepirom odrinil, da je padla po tleh in si zlomila roko, pa šest mesecev zapora, enotn...