Amer iz BiH, domnevni posiljevalec Slovenke, se ni javil sodišču

Tričlanski sodni senat, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Vesna Pavlič Pivk, je včeraj zaman čakal na bosanskega državljana Amerja Bića. Ta bi se moral zglasiti na sarajevskem sodišču in se prek videokonference javiti v Ljubljano, a tega ni storil. Dejanje, ki naj bi ga zagrešil v škodo danes 35-letne Slovenke, sega že v daljno leto 2009.

Takrat je bil varnostnik v enem od sarajevskih hotelov. Že v baru naj bi poskušal omrežiti nekaj slovenskih deklet, vendar neuspešno. Pozneje naj bi potrkal na vrata sobe ene od njih, ji menda zapretil z izvijačem oziroma podobnim ostrim predmetom, nato pa jo grobo spolno napadel.

Oškodovanka se je strinjala, da zadevo odstopijo bosanskemu sodišču. FOTO: Tinnakorn Jorruang/Getty Images

Ljubljanska okrožna sodnica Vesna Pavlič Pivk FOTO: Dejan Javornik

Nesrečnica si ga je upala prijaviti šele po vrnitvi v domovino in stekla je preiskava ter se močno zavlekla, saj Bićo ni hotel v Slovenijo, oškodovanka je morala v Sarajevo, da je opravila prepoznavo osumljenca. Bića so tedaj zaslišali prek videokonference, krivdo je zavrnil. Leta 2015 je tožilstvo vložilo obtožbo, Bosancu zaradi posilstva preti do 10 let zapora. Leta 2017 so na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisali predobravnavni narok, a se ga ni udeležil, kar je pomenilo, da krivde ne priznava. Pristojne v sarajevskem kantonu je nato sodnik Zvjezdan Radonjić prek mednarodne pravne pomoči zaprosil, naj mu vročijo vabilo na glavno obravnavo. Ko so ga, se nanj ni odzval. In enake težave je imela konec septembra 2022 ter tudi včeraj še sodnica Vesna Pavlič Pivk, ki so ji primer predodelili po Radonjićevem odhodu s sodnije.

Glede na to, da z obtoženim ni mogla stika vzpostaviti niti njegova zagovornica, pa četudi se je po pomoč obrnila k sarajevskemu kolegu, oškodovanki z zagovornico Mirjano Kožuh ni preostalo drugega kot razmislek o tem, ali kazensko zadevo odstopiti v reševanje bosanskemu sodišču. Na tak način, kot sta razmišljali s sodnico, bi se povečala verjetnost za sodni epilog. Zadeva zastara leta 2029.

»Soglašam z odstopom kazenskega pregona v tej zadevi v BiH, ampak pod določenimi pogoji. Zaslišana želim biti na sodišču v Ljubljani, prek videokonference in s pomočjo svoje pooblaščenke. Na sodišče v Sarajevo ne želim hoditi. V kazenskem postopku sem pripravljena sodelovati izključno z ljubljanskega sodišča,« je povedala oškodovanka. S prenosom zadeve v BiH se je strinjalo tudi tožilstvo. Koliko časa bodo zdaj tam potrebovali za začetek sojenja, je zelo težko napovedati.