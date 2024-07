Alpinist obvisel pod sidriščem

V nedeljo nekaj pred 14. uri se je zgodila nesreča med plezanjem alpinistov v Dolkovi šici, kjer je tuji alpinist v navezi padel in obvisel pod sidriščem. Soplezalca sta ga do prihoda reševalcev zavarovala v steni. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

V nedeljo nekaj pred 16. uro pa si je 43-letna pohodnica, med sestopom z Zelenice poškodovala gleženj. Pomoč na kraju ji je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika in jo s policijskim helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.