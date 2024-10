Alarm na Dolenjskem: Na veliko vlamljali v avtomobile, nekdo na Otočcu ostal brez 3000 evrov

Na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove na Otočcu je 11. 10. zvečer nekdo vlomil v sedem avtomobilov. Iz petih ni ničesar odtujil in je povzročil le premoženjsko škodo zaradi poškodbe vozil, v dveh pa je v predalih našel ter odtujil 270 evrov.

V noči na 12. 10. je na parkirnem prostoru v Pesjah na območju PP Krško neznanec vlomil v dva avtomobila. Iz enega ni ničesar odtujil, v drugem pa je našel in odtujil torbico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V gozdu na območju Gorenje Pirošice je 11. 10. med 10.30 in 11.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu je 11. 10. med 18. in 22. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom je lastnika oškodoval za 500 evrov.

V gozdu pri Globočicah na območju PP Brežice je 12. 10. popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in v predalu vrat odtujil denarnico z denarjem, bančnimi karticami s priloženimi PIN kodami in dokumenti. Vlomilec je po dejanju na bankomatih opravil tri dvige denarja v znesku 420 evrov.

Na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu je med 11. 10. in 12. 10. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil vrečko z oblačili.

Na parkirišču prireditvenega prostora v Šmarjeti je 12. 10. zvečer nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

12. 10. zvečer je na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu neznanec vlomil v avtomobil in odtujil torbo z oblačili in osebnimi predmeti oškodovanke. Iz predala vrat je odtujil denarnico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Z vlomom in tatvino jo je oškodoval za 1800 evrov.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na območju Sremiča so v noči na 13. 10. neznanci vlomi v osem avtomobilov. Iz treh ni bilo ničesar odtujenega, v drugih pa so našli in odtujili torbice z denarjem, dokumenti in osebnimi predmeti.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je 13. 10. okoli 22. ure neznanec vlomil v avtomobil in iz predala odtujil denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.