66-letnik se je izdajal za nekoga drugega

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 219 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 584 klicev.

Obravnavali so 67 prometnih nesreč z materialno škodo, 7 z lažjimi in 4 s hujšimi poškodbami, zasegli so 4 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 4 vlome in 15 tatvin ter 1 drzno tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 30 intervencij.

Kradel s tujo osebno izkaznico

V Ankaranu je v petek, 30. avgusta, neznani storilec državljanu Češke ukradel dva električna skiroja. Prav tako je neznani storilec v Žusterni na parkirišču ob plaži ukradel dve električni kolesi, eno 81-letnemu domačinu in eno državljanu Italije.

Isti dan je v kopru neznani storilec vlomil v poslovni prostor, iz njega pa ni ukradel nič.

Varnostnica v eni od koprskih trgovin je, prav tako v petek, prijela 66-letnega moškega med tatvino artiklov. Policisti so mu zasegli osebno izkaznico - last drugega moškega, ki naj bi jo po njegovi izjavi našel, in se je z njo izkazal varnostnici. Zoper 66-letnika sledi kazenska ovadba za tatvino, izdan pa mu je bil tudi plačilni nalog po Zakonu o osebni izkaznici.