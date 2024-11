55-letnik vozil pod vplivom kokaina

Kranjski policisti so včeraj okoli 11. ure obravnavali 55-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedane droge.

S PU Kranj so sporočili, da je bil hitri test, ki so mu ga odredili, pozitiven na prepovedano drogo kokain. Odrejeni strokovni pregled je odločno odklonil. Policisti zanj za določene prekrške vodijo prekrškovni postopek. Avtomobil so mu zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli in bodo voznika z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 97 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 16 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in štirje o prometni nesreči z materialno škodo, policisti pa so zasegli en avtomobil.