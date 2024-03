Obstal med drevesi nad potokom, 20-letni voznik imel še dva potnika (FOTO)

Policisti voznikom svetujejo, da naj v neugodnih vremenskih razmerah prilagodijo hitrost vremenskim razmeram in stanju cest ter poskrbijo za zadostno varnostno razdaljo. Stikalo za luči naj preklopijo iz dnevnih v zasenčene luči, da bodo na vozilu gorele tako spredaj kot zadaj. Osredotočenost voznika na vožnjo in vidnost vozla sta ključ do boljše prometne varnosti in zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč.