45-letnik iz Krškega grozil partnerici, da jo bo ubil, na kraj dejanja prispela policija

Policisti PP Krško so v sredo nekaj po 17. uri posredovali zaradi nasilja v družini v Krškem. Ugotovili so, da je 45-letni nasilnež grozil partnerici, da jo bo ubil.

Moškega, ki je pred prihodom policistov zapustil bivališče, so izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. 45-letnika, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, bodo s kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini privedli k preiskovalnemu sodniku.