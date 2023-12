44-letnika je vrglo iz starodobnika, ki je bil v celoti uničen

Ker obtoženi 43-letni Goran Halilović na predobravnavnem naroku v začetku oktobra ni priznal krivde, predsednici senata sodnici okrožnega sodišča v Mariboru Kseniji Hrastnik ni preostalo drugega, kot da razpiše glavno obravnavo. Haliloviću, sicer policistu, obtožba očita povzročitev smrtne prometne nesreče iz malomarnosti.

Romuna je vrglo iz starodobnika, ki je bil v celoti uničen, poškodbe pa so bile tako hude, da je takoj umrl.

Če bi na predobravnavnem naroku krivdo priznal, je tožilec Luka Virant z oddelka specializiranega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili predlagal izrek zaporne kazni dve leti in štiri mesece ter stransko kazen prepoved vožnje motornega vozila B-kategorije v trajanju leta in pol. To se je Haliloviću očitno zdelo prestrogo, zato je steklo redno sojenje.

Potem ko je tožilec predstavil obtožbo, je obtoženi, ki ga zagovarja odvetnik Boris Kanduti, podal svoj zagovor in odgovarjal na vprašanja, v okviru dokaznega postopka pa so na prvem naroku zaslišali tri priče. Obravnavo so zaradi nadaljevanja dokazovanja preložili na 20. december ter nato 15. februar in 5. marec 2024.

Obdolženčev zagovornik, odvetnik Boris Kanduti FOTO: Mediaspeed.net

Zgodilo se je 30. aprila 2022

Spomnimo; specializirano tožilstvo Halilovića bremeni, da je iz malomarnosti povzročil hudo prometno nesrečo s smrtnim izidom 30. aprila 2022 pol ure pred polnočjo. Če mu bodo krivdo dokazali, ga lahko pošljejo za zapahe za osem let, ob tem mu izrečejo stransko sankcijo prepoved vožnje motornega vozila kategorije B. A nobena kazen ne bo med žive vrnila 44-letnega romunskega državljana.

Obtoženi na kraju nesreče ni bil preizkušen z alkotestom, strokovni odvzem telesnih tekočin je bil opravljen šele 12 ur pozneje.

Višji policist PP Velenje Halilović se je takrat vračal z območja Maribora, upravljal je osebno vozilo, v katerem sta bila poleg njega še dva sopotnika. Zunaj naselja Vinar v občini Slovenska Bistrica je vozil proti Tepanju. Z levega prehitevalnega pasu je v nekem trenutku zapeljal na desni pas, pri tem pa tako močno trčil v starodobnika, da je tega odbilo čez pas za počasna vozila v varnostno ograjo, ob kateri se je vozilo nazadnje ustavilo.

44-letnika je vrglo iz starodobnika, ki je bil v celoti uničen, poškodbe nesrečnega Romuna pa so bile tako hude, da je takoj umrl. Takrat 39-letni sopotnik policista je utrpel poškodbo hrbtenice, poškodoval se je tudi obtoženec, 42-letnik je bil lažje poškodovan.

Obtoženi, čeprav naj bi povzročil smrt romunskega državljana, ki je po preiskavi sodeč pravilno peljal po svojem voznem pasu, na kraju nesreče ni bil preizkušen z alkotestom, strokovni odvzem telesnih tekočin je bil opravljen šele 12 ur pozneje. Halilović po nesreči ni izgubil nobenega pooblastila, če pa bo pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zaporne kazni, bo skladno z zakonom izgubil službo.