37-letni voznik prebil ograjo in trčil v brežino, z njim je hudo

V nedeljo, 19. 1., nekaj pred 17. uro, so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Čatežem ob Savi in Drnovim.

Možje postave so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Čateža proti Drnovem. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Z vozilom je prebil ograjo in trčil v brežino. Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.