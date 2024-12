33-letnik izsiljeval prednost, v krvi imel 2,9 promila alkohola

V torek, 17. decembra, so bili nekaj po 15. uri trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil v kraju Bič.

Možje postave so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 33-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 37-letni voznik. Lažje poškodovano 36-letno potnico iz vozila 37-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,38 miligrama alkohola (2,9 g/kg). 33-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili strokovni pregled.

Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.