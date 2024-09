32-letnik si je prislužil za več kot 2200 evrov kazni

Policisti policijske postaje Črnomelj so v sredo okoli 10. ure med opravljanjem nalog v naselju Lokve ustavljali voznika osebnega avtomobila Audi A4, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo.

Možje v modrem so zapeljali za njim, ga ustavili in ugotovili, da 32-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za vse kršitve ga je doletela globa v višini 2.240 evrov.