25 gasilskih vozil in 84 gasilcev se je borilo z ognjem v Mariboru (FOTO)

Policiste Policijske uprave Maribor so obvestili o dveh požarih v stanovanjih v stanovanjskih blokih na območju Pobrežja v Mariboru in v Slovenski Bistrici.

Na Pobrežju je bilo evakuiranih več oseb. Policisti so opravili ogled na obeh lokacijah, materialna škoda znaša po nestrokovni oceni med 10.000 in 15.000 evrov. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek požara izključena.

Zagorelo tudi v okolici Tezna

Zgodaj zjutraj so bili tudi obveščeni o požaru v okolici Tezna v Mariboru, do katerega je prišlo v kovinskem objektu, v katerem naj bi bili odpadki in stroj za njihovo obdelavo.

Na kraju je bilo 25 gasilskih vozil in 84 gasilcev, ki so pogasili požar. Po prvih informacijah bi lahko škoda znašala med 100.000 in 500.000 evrov.

Danes bo opravljen ogled kraja, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do tega dogodka.