23-letnica zaspala za volanom, tri odpeljali v bolnišnico

V petek, 18. oktobra, okoli 7.30 so bili novomeški policisti obveščeni o trčenju dveh vozil na Cesti krških žrtev v Krškem.

Možje postave so opravili ogled in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah naj bi 23-letna voznica osebnega avtomobila zaspala za volanom, zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avtomobil 40-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Obe udeleženki nesreče in potnico iz vozila 40-letnice so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli lažje poškodbe.

Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.